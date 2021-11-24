رواية «مثلثات فريدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، عددا من الفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية.

ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع، أمسية ثقافية لمناقشة رواية "مثلثات فريدة"، والصادرة مطلع العام الجاري، عن دار روافد للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتبة منال يوسف.

ومن أجواء الرواية نقرأ: اقترح هو ووافقت أنا على أن يظل مشروع الرواية سرًّا بيننا حتى نفرغ من كتابتها تمامًا، فاقترحت أنا ووافق هو بحماس ألّا ندع لأحد فرصة ليتعرف مَن كتب هذا الجزء أو ذاك من الرواية، وأننا لن نُرضي فضول الأصدقاء في التعرف على تفاصيل الكتابة المشتركة.

لكنني فقدت صبري في نوبة غضب بسبب عدم مشاركته وطالبته بالكتابة وإرسال الملفات، وكنت قد قطعت شوطًا كبيرًا في الكتابة وحدي دون أن يظهر في الأفق أي علامة تدل على أنه قد كتب ولو سطرًا واحدًا، هنا طالبني بكتابة وصف لكل مكان بالرواية في أزمنةٍ متعددةٍ، في الليل والنهار، ووصف لشخصيات الرواية جميعها قائلًا: "الحقيقة، إنني وجدت أن أسلوبي سوف يكون مختلفًا عن أسلوبك وأريد أن أُقرِّب الأسلوب حتى يحدث تجانسٌ في الكتابة".

لا بأس، اكتب بأسلوبك ودعني أتصرف، سوف أراجع أنا من بعدك لأقرب ما تكتبه إلى أسلوبي ولا يشعر القارئ بأي اختلافات، فقط أرجوك أن تكتب؛ لقد أُرهِقت تمامًا وأنا أعمل وحدي.

ــ بناء الشخصية الإيجابية بمركز طلعت حرب الثقافي

في سياق متصل، ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، خلف قسم الخليفة، في الثالثة عصرا، لقاء فى إطار الصحة النفسية، يحاضر فيه ويقدمه دكتور عبدالله غازى– الخبير الدولى فى التدريب وبناء الشخصية الإيجابية.

وتتطرق المحاضرة إلي طرق بناء الشخصية الإيجابية، من خلال مواجهة الصعوبات واكتساب الخبرات، وإيجاد الحلول عند مواجهة الصعوبات. والتخطيط للمستقبل من خلال أسس، والانخراط في العلاقات الاجتماعية الناجحة والفعالة، والابتعاد عن الأشخاص الذين يثبطون الهمم والعزائم، أو يبثون طاقات سلبية ويائسة.

كما يقيم بمركز إبداع بيت السحيمي في مقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة مساء٬ حفلًا فنيًا تحييه "فرقة النيل للآلات الشعبية"، رؤية وإخراج للفنان عبد الرحمن الشافعي.

ويتضمن برنامج الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان "بهية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والوطنية، إلى جانب أغانى "ابعتلي جواب"، "الطير المسافر"، "يمامة حلوة"، "مضناك"، "حاجة حلوة"، "فكروني"، ومجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام الآلات الشعبية "فرعوني، العصايا، الحجالة، نوبي، تنورة وغيرها".