الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلان عن ذروة جديدة لإصابات كورونا فى الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل ذروة جديدة في إصابات كورونا لم تشهدها البلاد منذ نحو شهرين، إذ بلغ عدد الإصابات اليوم 172 حالة ارتفاعا من 159 أمس.

 

وحسب إحصاءات الوزارة فإنه تم تسجيل 4 وفيات اليوم، مقابل 5 وفيات أمس.

 

وحسب الوزارة فإن 21 من حالات الإصابة موجودة في العناية المركزة، بينما تماثلت 119 حالة للشفاء.

 

وقالت الوزارة إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

كما شددت على أن التلقيح يبقى "الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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