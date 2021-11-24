سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

يقدم موقع “الدستور” سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 24-11-2021 بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

محليًا، سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى نحو 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بـ 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 24 -11-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.