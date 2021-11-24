الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى

حقق سعر الجنيه الإسترليني في مصر،  اليوم الأربعاء 24-11-2021،  استقرار كبير في مواجهة الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية ليأتي متوسط سعر الجنيه الاسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل  سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  اليوم عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

وجاء  سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم  عند سعر 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، 21.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران إلي  21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع 

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان، وجزر القنال الإنجليزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية، و جزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية و تريستان دا كون.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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