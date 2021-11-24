مفوضية الانتخابات العراقية: تصريحات المسئولة الأممية تأكيد على النزاهة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات العراقية، تأكيد على نزاهة الانتخابات.



وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الدعم الدولي ليس جديداً بل تواصل منذ انتهاء العملية الانتخابية العراقية، وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقاً بأن الانتخابات كانت نموذجية وتختلف عن سابقاتها.



وأشار جميل إلى أن مجلس المفوضية وبعد إنهاء عملية العد والفرز اليدوي الخميس المقبل، سيكمل قراراته ويقوم برفعها إلى الهيئة القضائية للبت بها، مضيفا أن الهيئة القضائية تستغرق 10 أيام لحسم القرارات والبت بها، لكنها قد تستغرق وقتاً أقل لقلة الطعون، ومن ثم بعدها تبلغ المفوضية بالبت، والمفوضية تعلن النتائج النهائية.