لجنة مكافحة كورونا: تطعيم 400 ألف مواطن باللقاحات يوميا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" إنه يتم تطعيم حوالي 400 ألف مواطن بشكل يومي بلقاحات فيروس "كورونا" .. مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتوسع في مجال تطعيم المواطنين.



وأضافت جيهان العسال - في اتصال هاتفي لبرنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي مع الإعلامي رامي رضوان - أنه من الممكن أن يقوم المواطن بالتسجيل على الموقع الإلكتروني ويتوجه إلى مركز لقاح كورونا للحصول على لقاح دون انتظار الرسالة.



وأشارت إلى أن متغير "دلتا" لم يغير في نسب الحالات الشديدة والوفيات، لافتة إلى أن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة ولكنها تقلل من نسبة الإصابة والمضاعفات.



وتابعت جيهان العسال أن الحصول على لقاحات كورونا في غاية الأهمية للتقليل مضاعفات الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن أفضل لقاح هو اللقاح المتوفر أمام المواطن وكل اللقاحات معتمدة ونتائجها جيدة وفعالة وآمنة.



وقالت إن لقاح الإنفلونزا متواجد منذ سنوات، وكل عام يصاب ملايين بالإنفلونزا وهناك حوالي 600 ألف حالة وفاة سنويا بسبب الإنفلونزا الموسمية.



وأضافت أنه في كل عام يكون هناك وفيات بسبب الإنفلونزا الموسمية، وهنا يأتي دور لقاح الإنفلونزا، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة حصول الأفراد الأكثر عرضة للخطر على اللقاح ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام .



وأوضحت أنه يفضل أن يحصل الفرد على لقاح الأنفلونزا لحمايته في ظل تشابه الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا.



ولفتت العسال إلى أنه لا مشكلة من الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معا في نفس اليوم ولكن يفضل أن يتم أخذ لقاح كورونا في ذراع ولقاح الإنفلونزا في ذراع آخر.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.