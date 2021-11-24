افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط لمتابعة الحمل الخطر

استحدثت مديرية الصحة بأسيوط وحدة طب الجنين بمستشفي الإيمان العام لمتابعة الحالات المرضية التي تعاني من الحمل الخطر وتشوهات الأجنة بأجر رمزي للمواطنين.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ودكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام والدكتور وليد مازن رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام تحت إشراف دكتور سيف الإسلام أحمد علي استشاري طب الجنين بجامعة أسيوط وزميل وحدة طب الجنين بجامعة القاهرة.

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط



وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن أهداف وحدة طب الجنين تتمثل في متابعة حالات الحمل الخطر والتعامل معها وتوقع حدوث المضاعفات مثل تسمم الحمل والسكري واكتشاف ومتابعة أي تشوهات بالأجنة مع إمكانية التدخل لأخذ عينات للتشخيص والمتابعة بالإضافة الي استحداث نواة لكل الجنين بمديرية الصحة بأسيوط عن طريق تدريب فريق من المستشفى على استخدام تقنيات وطرق التعامل والتشخيص لحالات تشوه الأجنة وتنظيم أيام علمية بالتعاون مع جامعة أسيوط لتدريب كوادر على مستوى المحافظة.

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط



وأضاف دكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام أنه تم عمل أول يوم علمي تمهيدا لإنشاء الوحدة بقاعة المحاضرات بالمستشفى في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه من الممكن استخدام الجهاز بالوحدة لاكتشاف العيوب الخلقية في رحم السيدات مثل الرحم ذو القرنين مع إمكانية حقن مواد لاكتشاف وتصوير تجويف الرحم لاكتشاف وتشخيص حالات العقم الأولي والنزيف المهبلي.

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط



وخلال تصريحاته أكد دكتور وليد مازن رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام أنه يتم عمل الفحص بمبلغ رمزي بالمقارنة بسعره في القطاع الخاص لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لجميع المرضي.

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط



وأضاف أنه يتم حاليا حجز عدد خمسة حالات أسبوعيا للمتابعة مع إمكانية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لاحقا لاستيعاب عدد أكبر من الحالات لحين تدريب كوادر بالمستشفى.

افتتاح وحدة طب الجنين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط



يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة في قطاع الصحة بأسيوط بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة وتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين على المنشآت الصحية.