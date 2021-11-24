حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، فيما يسود ليلًا طقس بارد على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 16

طنطا 23 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 22 14

السلوم 22 14

سيوة 24 11

بورسعيد 23 15

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 18 07

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 12

بنى سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 09

سوهاج 26 14

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبوسمبل 27 14

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19