الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إشادة بإصدارات الأوقاف المصرية المترجمة إلى الروسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددًا من الشخصيات الروسية، وأعضاء الوفد الرسمي الروسي المشارك في مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و أهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخًا من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الروسية، ولخص لهم بعض مضامينها، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين في المؤتمر من المثقفين الروس، الذين أشادوا بهذه الإصدارات وعبروا عن أواصر الصداقة المصرية الروسية واعتزازهم بالعلاقات القوية مع مصر.

وكان من بين من التقى بهم  يفجيني يورومين، رئيس قسم التفاعل مع المنظمات الدينية في مكتب رئيس الاتحاد الروسي للسياسة الداخلية، والدكتورة آنا بوليكوفا الأستاذ بجامعة موسكو ومستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي، و بعض أعضاء مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية.

وشارك وزير الأوقاف، في مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي ، الحوار وآفاق التعاون " الذي أقيم ، وذلك بدعوة مشتركة من وزير الخارجية  فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية و الرئيس مينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان ، وبحضور دولي كبير.

كما تسلم الدكتور محمد مختار جمعة دعوة من الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية.. المفهوم.. الفرص.. التحديات" الذي من المقرر أن يعقد في العاصمة الإمارتية أبو ظبي في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية .. المفهوم ..الفرص.. التحديات"، سلمها لوزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي روسيا - العالم الإسلامي الحوار وآفاق التعاون

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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