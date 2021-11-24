شبكة أمريكية: مصر تنتظر حدثًا ساحرًا غدًا

توقعت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن احتفالية افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر ستكون احتفالًا ساحرًا وتجذب الأنظار إلى مصر مما يعمل على تنشيط السياحة.

وقال “إيه بي سي”، في تقرير لها: بعد أكثر من سبعة عقود من المحاولات المتقطعة لحفر طريق “ممر قديم” يبلغ طوله ما يقرب من ميلين في مدينة الأقصر الجنوبية، ستفتتح مصر أخيرًا طريق الكباش الذي يبلغ عمره 3000 عام للجمهور غدا الخميس في حفل ساحر.

وتم الكشف عن الامتدادات الكاملة للشارع الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 قدمًا، والذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو الهول المميزة، والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها للترويج لاكتشافاتها الأثرية، حيث تسعى جاهدة لإحياء صناعة السياحة المتعثرة، والتي تعرضت لضربة جديدة خلال جائحة كورونا، ويتمثل أحد عناصر هذا النهج إعادة إنشاء وافتتاح الأماكن القديمة في الاحتفالات العارمة، لاسيما مع احتفالية نقل المومياوات الملكية في أبريل الماضي.

وبدأ بناء شارع أبو الهول خلال عصر الدولة الحديثة، واكتمل في عهد حاكم الأسرة الثلاثين نخت أنبو الأول (380-362 قبل الميلاد)، لكن الطريق دفن تحت طبقات من الرمال على مر القرون.

وقال مصطفى الصغير، رئيس دائرة آثار الكرنك، الذي أشرف على مشروع التنقيب عن آخر الحفريات للشبكة الأمريكية: "كانت كمية الركام التي أزيلت على مدى العقود تصل إلى 8 أمتار.

وتم العثور على أول أثر للشارع في عام 1949 عندما اكتشف عالم الآثار المصري محمد زكريا غنيم ثمانية تماثيل بالقرب من معبد الأقصر، كما قال الصغير، مع اكتشاف 17 تمثالًا إضافيًا من عام 1958 إلى عام 1961 و55 تم اكتشافها من عام 1961 إلى عام 1964 - كل ذلك ضمن محيط 250 متر.

ومن عام 1984 إلى عام 2000، تم تحديد مسار الممشى بالكامل أخيرًا، تاركًا للحفارات للكشف عن الطريق، ومع ذلك، لم تكن نزهة في الحديقة أبدًا.

وأوضح الصغير أنه "من 2017 إلى 2021 تم حفر آخر 20 أو 25% من الطريق".

كما تم استرداد معظم التماثيل الأصلية البالغ عددها 1057 في الشارع، وهي مقسمة إلى ثلاثة أشكال، أولها جسم أسد برأس كبش أقيم على مساحة 1000 قدم تقريبًا بين معبد الكرنك ومنطقة موت في عهد حاكم المملكة الحديثة توت عنخ آمون، المعروف باسم الملك توت.

الشكل الثاني هو تمثال كبش كامل، بني في منطقة نائية في عهد الأسرة الثامنة عشر أمنحتب الثالث قبل نقله لاحقًا إلى معبد خونسو في مجمع الكرنك.

الشكل الثالث، الذي يضم أكبر جزء من التماثيل، هو تمثال لأبي الهول (جسد أسد ورأس إنسان)، وتمتد التماثيل على مسافة ميل من منطقة موت إلى معبد الأقصر.