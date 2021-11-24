طلبات إحاطة بمجلس النواب لمناقشة تكرار الحوادث بطريق «الخارجة- أسيوط»

أعلن النائب أحمد العقاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الوادي الجديد، عن تقديم نواب محافظتي أسيوط والوادي الجديد، بيانًا عاجلًا وطلبات إحاطة لمجلس النواب، لسرعة مناقشة مشكلة تكرار الحوادث المرورية بطريق «الخارجة – أسيوط»، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي شهده الطريق منذ 3 أيام وراح ضحيته 7 أشخاص.

وأكد «العقاطي»، أن النواب طالبوا المجلس بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشة موضوعه في حضور مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، لسرعة بحث سبل تنفيذ مطلب جماهير الوادي الجديد في ازدواج الطريق بسبب تكرار الحوادث عليه.

ولفت «العقاطي»، إلى أن نواب الوادي الجديد وأسيوط يبذلون حاليًا قصارى جهدهم للتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مطلب أبناء المحافظتين المتمثل في إزدواج الطريق؛ للحد من الحوادث التي تقع عليه في ظل أن الطريق يحصد بشكل شبه يومي أرواح المسافرين عليه، مشددًا على أن هذا الحادث المأساوي لن يكون الأول ولن يكون الأخير ما لم نتحرك عاجلًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث عليه.



وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد أكد، في بيان له، أنه تم إنفاق ٤٥ مليار جنيه على الطرق في الوادي الجديد منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن.

وقال المحافظ، إن فقه الأولويات يفرض علينا الاهتمام بطرق ساءت حالتها مثل درب الاأربعين بمركز باريس بطول ٤٠ كيلو متر.

وردًا على سؤال عن سوء حالة طريق الخارجة الداخلة المسافة حتى أبو طرطور، قال المحافظ إنه سيتم التعامل معها في أقرب فرصة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، في تصريحاته، أنه سيتم إزدواج ٧٠ كيلو متر من طريق الخارجة أسيوط فورًا كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ طريق الداخلة العوينات الفرافرة الجيزة بطول ١٦٠٠ كيلو متر، كما يتم تنفيذ طريق الداخلة منفلوط بطول ٣٠٠ كيلو متر وتغيير مسار منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط بتكلفة ٢٥٠ ملبون جنيه، وهناك طريق سوهاج الخارجة.