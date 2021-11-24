استمرار تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021

سجل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك تراجع جديد أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 24/ 11/ 2021، تزامنًا مع موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17.557 جنيه و 17.559 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.7295جنيه لـ 17.768جنيه ، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6592 جنيه لـ 17.6090 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.7710 جنيه لـ 17.7206 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5747 جنيه لـ 17.559 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.772 جنيه لـ 17.7295 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.5799 جنيه لـ 17.5642 جنيه وتراجع سعر البيع من 17.7720 جنيه لـ 17.7295 جنيه.



كما انخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.5747 جنيه لـ 17.559 جنيه للشراء، وانخفض سعر البيع من 17.772 جنيه لـ 17.7453 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.559 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.7453 جنيه للبيع.



وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.618 جنيه لـ 17.557 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.795 جنيه لـ 17.768 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.5815 جنيه للشراء، 17.7678 جنيه للبيع.



يشار إلى أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تخطى مرحلة الركود التى امتدت لستة أشهر ماضية، مسجلًا 55.8 خلال شهر نوفمبر ، مقارنة بـ 54.2 خلال الشهر السابق عليه، فيما حذر البنك المركزى الأوروبى من تداعيات بطء وتيرة تلقيح مواطنى منطقة اليورو على قدرة اقتصاديات تلك الدول على التعافى من تداعيات الجائحة.