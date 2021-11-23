الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير التعليم: الإخوان وراء شائعة التسمم.. والطلاب يشعرون بالألم بالإيحاء

جريدة الدستور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد مشكلة في الوجبات المدرسية، ولا يوجد تسمم في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط، وإنما ادعاء إعياء وادعاء إصابة، مؤكدًا أن الطلاب لم يمكثوا في المستشفى إلا دقائق.

 

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطلاب يشعرون بالألم بالإيحاء عندما يشكو طالب من ألم في البطن، ينتقل الإيحاء للطلبة الآخرين، ويقوم المدرس بإرسالهم للمستشفى لإخلاء مسئوليته.

التفاصيل…..

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وائل لطفي

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