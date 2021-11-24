الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع طفيف فى سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

تعرض سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء ، 24 نوفمبر 2021 لتذبذب نسبي في البنوك على مستوى محافظات الجمهورية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-11-2021

 

 سجل سعر الريال وفقا لما رصده "الدستور"، فى بنك بلوم سجل الريال 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي فى بنك HSBC  نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع، وفى بنك البركة 4.08 للشراء، 4.20 للبيع.
 

سعر الريال فى البنك المركزي

وعن سعر الريال فى البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،  كما سجل الريال السعودي فى البنك الأهلي 4.18 للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 للشراء، و 4.20 للبيع، وفي بنك مصر استقر الريال السعودي اليوم الأربعاء، وسجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ارتفاع طفيف لسعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

أما عن سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول 

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

استقرار سعر الريال فى بنك قناة السويس وارتفاعه فى بلوم

 
واستقر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سوق الأسهم السعودية

حققت سوق الأسهم السعودية، مكاسب جديدة فى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث شهدت معظم الأسهم ارتفاعا ملحوظا فى ظل إقبال المستثمرين على الشراء.

وكان قد تعرضت سوق الأسهم السعودية إلى التراجعات خلال الجلسات الماضية مع اتجاه المستثمرين من المؤسسات والأفراد للبيع لجني الأرباح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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