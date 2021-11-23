الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

شارك بلوحة ذهبية فى متحف علوم الطبيعة.. أحمد فريد يتصدر «تويتر»

أحمد فريد يتصدر «تويتر»
أحمد فريد يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج أحمد فريد تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ تفاعل معه عدد من المغردين عقب مشاركته في حدث ثقافي يُعد الأول من نوعه في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث يعرض لوحة بعنوان «سر رمسيس الذهبي»، في افتتاح معرض مقتنيات رمسيس الذهبية.

ويرصد «الدستور»، من خلال التقرير التالي، كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج «فريد».

عبّر أحمد، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على صفحته الشخصية قائلًا: "ياريت تيجي مصر قريب علشان نشوف إبداعك فالتمثيل زى اللي بنشوفه لحضرتك في أمريكا".

"فنان عظيم ومبدع" بهذه الكلمات علّقت ندى، على صفحتها الشخصية، مبدية إعجابها بعمل الفنان أحمد فريد.

بينما علّق علاء قائلًا: "فخر مصر والله".

كما عبّر سعيد عن سعادته قائلًا: "أهو دا اللي يتقال عليه فخر مصر والعرب".

بينما قالت يارا علي: "مش معقولة بجد اللي ⁦‪أحمد‬⁩ ⁦‪فريد‬⁩ بيعملوا في أمريكا دة فخر العرب بجد".

تويتر
تويتر
تويتر
تويتر

يذكر أن وقع الاختيار على الفنان أحمد فريد من قبل القنصلية المصرية في "هيوستن"، لتقديم عمل فني متميز يليق بالحدث، نتيجة لما يقدمه من فن تشكيلي متميز.

من ناحية أخرى، افتتح أحمد فريد مؤخرًا معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح".

كما شارك فريد في مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام وعرض العمل في دراما رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من داليا البحيري ودلال عبدالعزيز، ومن إخراج رامي إمام.

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وائل لطفي

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