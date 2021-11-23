أبرزهم وزير العدل ورئيس البرلمان.. إعلاميون ونواب فى عزاء الراحلة أسماء مصطفى (فيديو)

حضر عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء مجلس الشعب أبرزهم وزير العدل ورئيس مجلس النواب عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى.

وأدى واجب العزاء النائب حسام الخولي وعلاء عابد ومحمد تيسير مطر ومصطفى بكري ومجدي الجلاد، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، وعبدالهادي القصبي عضو مجلس النواب.

وتوفيت صباح أمس، الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت الراحلة زوجة النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب.

وتلقت أسرة الراحلة العزاء اليوم من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب، وكان قد شيع جثمان الراحلة أمس من مسجد الشرطة إلى مثواه الأخير.

وتخرجت الراحلة أسماء مصطفى من كلية التجارة وإدارة الأعمال وقدمت مجموعة من البرامج الصباحية، بداية من «صباح التحرير ويك إند» على قناة التحرير، مرورًا بـ«صباح الورد» على قناة TEN، ثم «نهار جديد» على قناة النهار، وبدأت تجربة العمل الإذاعي من خلال تقديم برنامج «في بيتها» على راديو «هيتس».

وأعلنت الراحلة عن إصابتها بمرض السرطان في أبريل الماضي وخضعت في منتصف سبتمبر الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد.