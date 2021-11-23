هانى شاكر: «مسلم» هربان من الجيش.. و«عنبه» مزور ورق الجامعة

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن هناك عددا من مطربي المهرجانات هاربون من أداء الخدمة العسكرية، ومنهم من هو مسجل خطر ولديه قضايا مختلفة.

وقال «شاكر» على هامش تواجده في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، أن «مسلم» هارب من أداء الخدمة العسكرية، و«عنبة» قام بتزوير ورق جامعي حتى يؤجل أداء مهمة الخدمة العسكرية.

منع مطربي المهرجانات من الغنا ء

يذكر أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بيانًا صحفيًا ترد خلاله على تصريحات الاعتراض على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وقالت النقابة في بيانها، إنها ليست نقابة المغنين، وأن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يرد أن ينتمي لها فليتقدم بأوراقه وفقًا للقانون لاجتياز الاختبارات. وأوضحت، أنها منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه، شريطة أن يكون عضوًا أو مصرحًا له.

ولفتت النقابة إلى أن أموالها عامة وإهدارها يعد إهدارًا للمال العام.