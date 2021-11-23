انطلاق الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) بمناسبة مرور عامين على تدشين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ويشمل المؤتمر عرض أهم إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات الثلاث “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”، بالإضافة إلى تكريم شركاء النجاح من العاملين بالهيئة، وكذلك شركاء النجاح من القطاع الخاص.

وقالت إن الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية سينطلق الجمعة المقبلة بمحافظة الإسماعيلية، وتستمر فعاليته حتى يوم السبت، بحضور؛ الدكتور خالد عبدالغفار، "وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان"، والدكتور أحمد السبكي، "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات".

وأوضحت أن الملتقى يعقد بمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ممثلين عن منظمة الصحة العالمية بمصر، السيد اللواء أركان حرب محافظ الإسماعيلية، رؤساء بعض الجامعات المصرية، رؤساء مجالس إدارات مستشفيات التوأمة من القطاع الخاص، عمداء كليات القطاع الطبي جامعتي بورسعيد وقناة السويس، شركاء القطاع الخاص، قيادات هيئة الرعاية الصحية بالمقر الرئيسي والإسماعيلية، بورسعيد، الأقصر، مديري المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات (الإسماعيلية، بورسعيد، الأقصر) وممثلين عن الأطقم الطبية والإدارية وكافة الفئات من العاملين بها.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إجراءات متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر مستمرة، لافتة إلى أن الهيئة تقدم 2300 خدمة بجودة عالمية لمنتفعي النظام الجديد.