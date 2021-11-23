طفرة بالاستثمارات الأجنبية وصادرات الكوميسا.. حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر واجهت بثبات أزمة جائحة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/2022.

https://www.dostor.org/3634537



كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تلقي مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.



https://www.dostor.org/3634542



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفة أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015-2014.

https://www.dostor.org/3634549



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الحكومة جاهدة لاتخاذ نهج أكثر شمولية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر، وذلك نظرًا لأن مصر لديها واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحه أن مصر يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

https://www.dostor.org/3634560

التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، لبحث مشاركة وزارة التضامن للمرة الثالثة في الدورة القادمة من جائزة مصر للتميز الحكومي، وتقييم التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.



https://www.dostor.org/3634730

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا لتسجل 2.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.



https://www.dostor.org/3634569