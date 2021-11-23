الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فيديو كفن عين شمس» لـ30 نوفمبر

كفن عين شمس
كفن عين شمس

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم، بتأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فيديو كفن عين شمس» لـ30 نوفمبر.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في القضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021 وهم «م. ن»، «وأ. ن» و«أ. س»، بالنصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

وأمرت النيابة بإحالة متهمي قضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات، وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت في القبض على المتهمين الهاربين بواقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.

ودلت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين ت. أ، م. أ، هربا عقب ارتكاب الواقعة وعلمهما بملاحقة الأجهزة الأمنية لهما بعد تداول فيديو للواقعة واختبآ حتى تم ضبطهما.

عين شمس النائب العام تأجيل محاكمة الأجهزة الأمنية النيابة العامة تأجيل محاكمه متهمي ارتكاب الواقعة تحريات أجهزة الأمن

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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