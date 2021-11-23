بريطانيا تخطط لإعادة البنية التحتية للمنازل المعرضة لأخطار الفيضانات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، منح أكثر من 5 آلاف منزل جديد في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في إنجلترا إذن التخطيط حتى الآن هذا العام، حيث تحاول السلطات المحلية معالجة النقص في المساكن.

واكتشف الباحثون الذين حللوا 16 ألف طلب تخطيط تم تقديمه بين يناير وسبتمبر الماضيين أن حوالي 200 تمت الموافقة عليها، ليصبح المجموع 5283 منزلًا جديدًا، في المناطق التي كان أكثر من 10 % من المنازل فيها معرضة بالفعل لخطر الفيضانات.

وذكرت شركات التأمين إنها تشعر بالقلق إزاء عدد المنازل التي يتم بناؤها حيث كان أصحابها معرضين لخطر التعرض "لخسائر مؤلمة ومدمرة".

وقال البنائون إن الحاجة إلى منازل جديدة تعني أنه يجب استخدام المناطق المعرضة لخطر الفيضانات - ومع ترك أزمة المناخ المزيد من المنازل مكشوفة ، يجب وضع المزيد من الدفاعات وتدابير التخفيف.

كما قال مارتن ميلينر، مدير المطالبات في أحد شركات التأمين، الذي صدر بتكليف من إعداد التقرير: "بينما نرحب بالتزام الحكومة بزيادة الإسكان، لدينا مخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على الصمود في مواجهة أحداث الفيضانات المستقبلية، ولا سيما عدد مشاريع الإسكان الجديدة في المناطق المعرضة لخطر".

وتابع: "الفيضانات هي حدث صادم للغاية وله تأثير مدمر على حياة الشخص ، جسديًا وعقليًا."

وأكد أندرو ويتاكر، مدير التخطيط في اتحاد بناة المنازل: "أننا نواجه أزمة إسكان حادة. تعمل سياسة التخطيط بالفعل على توجيه التنمية بعيدًا عن تلك المناطق الأكثر عرضة للفيضانات".

وتابع: "ومع ذلك، في حالة عدم وجود خيار آخر، أو إذا كانت المواقع في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات العالية هي أكثر المواقع استدامة لأسباب أخرى، يجب أن تفي عمليات التطوير بمتطلبات التخفيف الصارمة للغاية".

وقال المتحدث باسم الإسكان والبيئة في جمعية الحكومة المحلية، ديفيد رينارد، إن ما يقرب من 99٪ من الطلبات قد تم البت فيها بما يتماشى مع نصائح وكالة البيئة بشأن مخاطر الفيضانات.