إزالة 526 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط نتائج حملة اليوم، التى استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق مركز كفر سعد التي أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد بمساحة ٧٤٩٥م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والري.

يذكر أن أعمال حملات الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة والتى انطلقت منذ ٦ نوفمبر الجارى وتستمر حتى ٢٦ نوفمبر قد أسفرت عن إزالة ٥٢٦ حالة تعد، بإجمالي ٩٨٦٥٣م٢.

في السياق، أعلنت محافظ دمياط تنفيذ خطوات جادة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة أنه تم التشديد على الأجهزة بالرصد الفورى لأى حالة تعد فى المهد والتعامل معها فوراً وأن المحافظة ستتعامل بكل حسم للحفاظ على حقوق الشعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

على صعيد آخر، استقبلت محافظ دمياط، الثلاثاء، تران ثانه كونج، سفير فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث استهلا اللقاء بافتتاح وتفقد معرض للصور التى تعكس أبرز المعالم السياحية الفيتنامية، والذى تم تنظيمه ببهو مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، أعقبه تسليم هدية تذكارية من السفير الفيتنامى إلى محافظ دمياط، وأيضاً إهداء مجموعة من الكتب التى تُعبر عن الثقافة الفيتنامية إلى مكتبة مصر العامة.

وتفقدت المحافظ والسفير كونج أروقة المكتبة وقاعات الأنشطة والاطلاع للتعرف على ما تضمه هذه المنارة من نخبة مختارة من الكتب والموسوعات الثقافية والتعليمية وأيضاً ما تقدمه من أنشطة ترفيهية وتعليمية لتنمية وصقل المهارات لدى أبناء محافظة دمياط ونشر المفاهيم والقيم الايجابية.

ورحبت المحافظ بالسفير الفيتنامى ومرافقيه، كما وجهت التحية إلى فيتنام، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والصناعية.