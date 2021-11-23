«الجناينى»: جمعية عمومية غير عادية بأتيليه القاهرة.. الجمعة

أعلن الدكتور أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة «جماعة فنانين وكتاب القاهرة»، أنه سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الأتيليه في تمام الخامسة من يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر.

وأضاف «الجنايني»، أن جلسة الانعقاد للجمعية العمومية غير العادية الجمعة القادم تأتي بهدف توفيق أوضاع الأتيليه، وكذلك لاعتماد لائحة الأتيليه الجديدة، مطالبًا أعضاءه وهم بالآلاف من الكتاب والفنانين والمثقفين بالمشاركة والتفاعل.

وأوضح، أهمية الأتيليه بالقول إنه لا يوجد مثقف أو كاتب لم تخطُ قدماه أتيليه القاهرة للفنون، مؤكدًا أنه معمدان المثقفين بمختلف أعمارهم وقبلة وملتقى الفنانين الكتاب العرب مع المصريين في زياراتهم القصيرة للقاهرة، ومجلس الصالونات الأدبية وحفلات التوقيع والتكريمات، وبدايات انطلاق الحالمين وكتاب الأقاليم خلال أكثر من ثمانية عقود من العطاء حتى تربع على ذاكرة الأمة.

ونوّه أن أيادي التطوير لم تصل إليه منذ أنشأه محمد ناجي عام 1953، وأن أعضاءه، وهم 3000، كلهم قامات ثقافية كبيرة، وهم مطالبون اليوم بالدفاع عن الأتيليه والاهتمام به لأنه جزء مهم لترشيحات جوائز الدولة التي حصدها أعضاؤه مثل الفنان أحمد طوغان، والفنان الراحل عبدالهادي، والناقد عزالدين نجيب وغيرهم.

دور الجمعيات الثقافية

وكان «الجنايني» قد طالب سابقا بفصل الجمعيات الثقافية عن وزارة التضامن وإحالتها إلى وزارة الثقافة، باعتبارها جهة اختصاص، لأن موظفي التضامن ليست لديهم فكرة كافية عن نشاط أو دور الجمعيات الثقافية، فالجمعيات الأهلية هي في الغالب جمعيات خدمية وأعمال الخير، فهذه هي المناسبة لتتبع وزارة التضامن، أما الجمعيات الثقافية فتتعامل في أشياء مغايرة تماما وهي موضوعات غاية في الدقة.

وأكد، أن الأتيليه هو المركز الثقافي الوحيد في مصر الذي يعمل على مدار جميع أيام السنة، ولا يغلق أبوابه حتى في الأعياد، وهو الذي يرشح لجوائز الدولة في ثلاثة فروع هي: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وان أغلب الذين حصلوا على جوائز الدولة في الأفرع الثلاثة من ترشيح مجلسه.