باكستان تسمح بعبور مساعدات هندية إلى أفغانستان عبر أراضيها

منح مجلس الوزراء الباكستاني، اليوم الثلاثاء، تصريحا للهند باستخدام الطريق البري عبر أراضيها لشحن مساعدات من القمح إلى أفغانستان المجاورة، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء القاسي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن إسلام أباد سترسل أيضا مساعدات تتضمن 50 ألف طن من القمح، وهو ما يعادل الكمية المرسلة من الهند.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عمران خان، رئيس الحكومة، "صادقنا على منح تصريح مرور لخمسين ألف طن من القمح ترغب الهند في إرسالها إلى أفغانستان".

وأضاف: "نعتقد أنه يتعين مساعدة شعب أفغانستان بأي شكل لاعتبارات إنسانية".

ومنذ سنوات كانت باكستان ترفض وجود روابط تجارية أو خاصة بالنقل بين الهند وأفغانستان.

كما أفاد مكتب رئيس الوزراء خان أن إسلام أباد سترسل مساعدات إنسانية إلى كابول بقيمة خمسة مليارات روبية (28.65 مليون دولار) وتشمل مواد غذائية بينها 50 ألف طن من القمح وإمدادات طوارئ طبية وخياما شتوية وإمدادات أخرى.

كما أوضح أن باكستان ستسهل كذلك إجراءات عودة المرضى الأفغان الذين أُرسلوا لتلقي العلاج في الهند.