الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أسترازينيكا» تفتتح مختبرات جديدة لمكافحة كورونا

أسترازينيكا
أسترازينيكا

تعتزم شركة أسترازينيكا بدء العمل في مختبرات لمنتجاتها المضادة لفيروس كورونا في موقع بحث وتطوير جديد في المملكة المتحدة هذا العام، حيث تواجه شركة الأدوية أسئلة عن مستقبل لقاحها في بلادها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وتم افتتاح المختبرات، اليوم الثلاثاء، واتخذت مركز البحث والتطوير في كامبريدج بإنجلترا مقرا لها. وستضم وحدة للقاحات وستركز أيضا على مزيج الأجسام المضادة الذي تنتجه الشركة، الذي من المتوقع أن يحصل على تصريح من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر المقبلة.

وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا العام الماضي، لكنها قصرت استخدامه في النهاية على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بعد ظهور تأثير جانبي نادر للغاية يسبب تجلط الدم. وتعتمد بريطانيا على لقاحات من شركتي فايزر وموديرنا فقط في برنامجها للجرعات المعززة، مما ترك أسترازينيكا على الهامش.

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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