«فخر مصر».. «الدستور» تحاور نجوم الكاراتيه المتوجين بميداليات بطولة العالم

أحكم منتخب مصر قبضته على النسخة ٢٥ من بطولة العالم للكاراتيه فى دبى، التى اختتمت فعالياتها السبت الماضى، بعد التتويج بـ٨ ميداليات متنوعة، بواقع ٣ ذهبيات وفضيتين و٣ برونزيات.

الميداليات الذهبية الثلاث فاز بها كل من: أحلام حمدى إبراهيم «وزن ٥٥ كجم»، ويوسف عماد «٨٤ كجم»، إلى جانب ذهبية فريق سيدات «الكوماتيه»، التى حققتها كل من فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبوإسماعيل، بعد فوزهن على فرنسا فى النهائى ٢/١.

وحقق الميداليتين الفضيتين كل من: منة شعبان إبراهيم «+ ٦٨ كجم»، وعبدالله ممدوح «٧٥ كجم»، بينما حقق الميداليات البرونزية: على الصاوى «٦٧»، وياسمين نصر «٥٠»، إلى جانب منتخب «الكاتا جماعى آنسات»، المكون من آية هشام ونهى عمرو وأسماء مجدى.

عن هذا الإنجاز الكبير، والأحلام التى يسعى كل منهم لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، يدور حديث «الدستور» التالى مع نجوم المنتخب الوطنى للكاراتيه المتوجين بالميداليات سالفة الذكر، إلى جانب محمد الدهراوى، رئيس اتحاد اللعبة.

رئيس الاتحاد:دعم القيادة السياسية سر نجاحنا.. ونملك منظومة لصناعة الأبطال

عبّر محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، عن فخره الكبير بأبطال المنتخب الوطنى الذين سيطروا على بطولة كأس العالم فى دبى، بعد التتويج بـ٨ ميداليات متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز، معتبرًا أن اعتلاء هؤلاء الأبطال منصات التتويج تكليل لمجهودات كبيرة بذلت طوال الفترة الماضية.

وقال «الدهراوى» إن الانجاز الذى حققه منتخب مصر فى بطولة العالم بدبى جاء نتيجة الدعم الكبير للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يدعم لعبة الكاراتيه بشكل خاص، مشددًا على أن دعم الرئيس غيّر مسار الرياضة المصرية بصفة عامة، والكاراتيه على وجه التحديد.

وأشاد رئيس اتحاد الكاراتيه بالمساندة التى تلقاها أبطال مصر من قبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خاصة اتصالاته المستمرة لمتابعة البعثة فى دبى، التى رفعت من روح التنافس بين نجوم المنتخب، إلى جانب جهود الاتحاد المصرى الذى يسير بخطى ثابتة نحو التألق الدائم والثبات على مواصلة حصد الإنجازات.

كما أثنى على جهود الجهاز الفنى والطبى للمنتخب، بقيادة الدكتور مراد عاصم، رئيس جهاز المنتخب الوطنى، إلى جانب عبدالفتاح النجار، المدير الفنى، وهانى قشطة، مدرب منتخب الآنسات، والدكتور محمد عبدالرحمن «تاتو»، مدرب منتخب الرجال، وإبراهيم مجدى، مدرب «الكاتا»، والدكتور محمد عبداللطيف، المعد النفسى، والدكتور أحمد الصاوى، طبيب المنتخب.

وخلص إلى أن إنجازات الكاراتيه المصرى جاءت نتيجة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل بين الجميع، مشددًا على امتلاك مصر ما يمكن تسميته بـ«صناعة اللاعبين الأبطال» فى هذه اللعبة، من خلال خبراء مصريين يمتلكون قدرات عالية وينتشرون كمدربين فى العديد من دول الوطن العربى وأوروبا.

ولم ينسَ «الدهراوى» الإشادة بدولة الإمارات، بعد نجاحها فى استضافة بطولة العالم بشكل رائع، معتبرًا التنظيم المثالى للبطولة فخرًا لكل العرب، خاصة أنه جاء رغم الأجواء الصحية العالمية بسبب فيروس «كورونا».

أحلام حمدى:الذهبية نتيجة عمل جاد ولدينا تحديات كبيرة مقبلة

قالت أحلام حمدى، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه صاحبة ذهبية بطولة العالم، إن الإنجاز الذى تحقق بفوز منتخب مصر بلقب البطولة، وحصولها على الميدالية الذهبية، جاء نتيجة عمل شاق وجاد ودعم متواصل من أسرة الكاراتيه المصرية، بداية من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مرورًا بمجلس إدارة اتحاد اللعبة، برئاسة محمد الدهراوى، ووصولًا للمدير الفنى لمنتخب مصر ولاعبى المنتخب وأفراد أسرتها.

وأكدت البطلة المصرية أنها تهدف للحفاظ على ذلك الإنجاز حتى تظل رقم واحد فى وزنها، مع الحفاظ على نفس المستوى فى بطولات العالم المقبلة، موضحة أن لعبة الكاراتيه تتسم بالصعوبة وتقارب المستويات ما يحتاج للعمل المستمر والتركيز من أجل البقاء على الساحة العالمية.

وأضافت: «المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة مشاركات قارية وعالمية، والمنتخب المصرى سيعود للقاهرة للانتظام فى معسكر مغلق للحفاظ على المستوى الفنى والبدنى، وإن شاء الله سنظل فى الصدارة، خاصة أن المعسكرات الداخلية والخارجية مطلوبة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه التطور، سواء فى التدريبات أو فى الجانب الخططى».

يوسف عماد:النهائى كان هدفى قبل أن أطير للإمارات وأحصد الذهب

أكد يوسف عماد، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، وزن ٨٤ كجم، صاحب الميدالية الذهبية فى بطولة العالم بدبى، أنه وضع أمامه هدفًا قبل أن يغادر القاهرة ليشارك فى بطولة العالم بالوصول للنهائى، والمنافسة على الميدالية الذهبية.

وأضاف لـ«الدستور»: «البطولة شهدت منافسات شرسة، خاصة أنها الحدث الأول عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بطوكيو التى شهدت مشاركة أبطال الكاراتيه فى الأوليمبياد لأول مرة».

وأوضح «عماد» أن البطولة كانت فرصة لعدد كبير ممن لم يوفقوا فى تحقيق ميدالية أوليمبية للظهور والتعبير عن أنفسهم، وأن وصوله لمنصة التتويج والحصول على الميدالية الذهبية يعد فخرًا لمصر وحلمًا حارب من أجله طويلًا. وتابع: «ما تحقق إنجاز كبير يقف وراءه دعم رسمى لا حدود له من اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، والجهاز الفنى للمنتخب».

وأضاف عماد: «أسعد لحظات حياتى كانت التتويج بالميدالية الذهبية وعزف السلام الوطنى لمصر».

على الصاوى:البرونزية بداية انطلاقتى بعد تعثر طوكيو

أعرب على الصاوى، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم، التى أقيمت مؤخرًا بالإمارات، خاصة أنها جاءت بعد تعثر فى دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بطوكيو.

وقال البطل المصرى: «تعرضت لظروف صعبة بعد العودة من طوكيو، خاصة أن الجميع كان يتوقع لى الفوز بميدالية أوليمبية، لكن لم يكن التوفيق حليفى، وقررت منذ العودة من طوكيو المحافظة على مستواى الفنى والبدنى وعدم التهاون فى المستقبل، وهدفى هو مواصلة المشوار وحصد مزيد من الميداليات فى الأحداث الرياضية العالمية المقبلة».

ووجه «على» الشكر لأسرته على الدعم المتواصل والحرص على توفير كل سبل الراحة حتى خرج من حالة اليأس التى مر بها عقب النتيجة السلبية فى أوليمبياد طوكيو.

وأكد أن أسرة الكاراتيه المصرية تتمتع حاليًا بسمعة عالمية، نتيجة الإنجازات المتلاحقة للاعبى مصر فى كل المحافل الدولية، والتى كان آخرها الفوز بـ٨ ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم الأخيرة.