«هنا الأقصر».. 3 وزراء يتفقدون استعدادات افتتاح «طريق الكباش»

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، معبدى الأقصر والكرنك، أمس، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، وذلك فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر؛ تمهيدًا للفعالية، التى ستُقام غدًا الخميس المقبل للترويج السياحى لمدينة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وخلال جولته بمعبد الكرنك، التقى وزير السياحة والآثار مجموعة من السائحين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن استمتاعهم بزيارة مصر، خاصة مدينة الأقصر لجوها الدافئ المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والمتميزة، كما أعربوا عن شغفهم لمشاهدة فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» من قلب الحدث. كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها فى الفنادق التى يقيمون بها وفى كل المواقع الأثرية والمتاحف التى قاموا بزيارتها، والتى أسهمت فى شعورهم بالطمأنينة والأمان خلال هذه الزيارة، مؤكدين أن المقصد السياحى المصرى يعد من أجمل المقاصد السياحية فى العالم.

من جانبه، أكد الوزير أن مصر ترحب بالسائحين من كل دول العالم وجاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى، متمنيًا لهم إقامة سعيدة وممتعة خلال زيارتهم مصر.

خالد عبدالغفار:زيادة أعداد العاملين بالحجر الصحى وخطة للتأمين الطبى

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بجولة، أمس، فى مطار الأقصر، لتفقد إجراءات الحجر الصحى، فى إطار زيارته الميدانية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى لفعاليات حفل افتتاح طريق الكباش الجديد.

وراجع الوزير الإجراءات الطبية والوقائية المطبقة بالمطار للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبى للمشاركين فى الحدث المرتقب الذى تشهده مصر غدًا.

وعقب الجولة أكد الوزير توافر الفرق الطبية بالحجر الصحى من أطباء، وتمريض، ومراقبين صحيين، وفنيى المعامل، ودعمهم بـ٣ فرق طبية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة أعداد العاملين بالحجر الصحى بجميع منافذ الدخول للبلاد.

وأكد «عبدالغفار»، جاهزية العيادة الطبية بالحجر الصحى وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار ٢٤ ساعة، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحى بدفعات إضافية من أجهزة وكواشف الفحص السريع للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد الوزير نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولى، والبالغ عددها ٣ سيارات مجهزة، من ضمنها سيارة ذاتية التعقيم، مخصصة لنقل أى حالات مرضية أو مشتبه فى إصابتها بأمراض معدية.

محمد منار:المطار جاهز لاستقبال ضيوف الحدث التاريخى

أنهى مطار الأقصر الدولى كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر من الشخصيات المهمة المشاركين فى حفل «افتتاح طريق الكباش الفرعونى».

وذكر بيان لوزارة الطيران المدنى، أمس، أن محمد منار، وزير الطيران المدنى، أعطى توجيهاته لجميع فرق العمل التى تم تشكيلها من إدارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الأرضية وغيرها، بتوفير كل التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمى، كما وجه بضرورة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأكد وزير الطيران المدنى أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها خروج هذا الحدث التاريخى الذى يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحى بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التى تمتلك ثلث آثار العالم بعد أن أصبحت متحفًا مفتوحًا أمام الجميع.