كيف استفادت منظومة التعليم المصرية من دعم البنك الدولي؟

يدعم البنك الدولي مشروع تحسين منظومة التعليم في مصر بتكلفة تُقدر بـ500 مليون دولار، فى ظل مساعي الحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال و تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، ومراقبة ممارساتهم على أرض الواقع؛ و تكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم؛ و تطبيق امتحانات جديدة تقيس مستوى الفهم ونواتج التعلم لإتمام الشهادة الثانوية، وذلك لتنظيم الالتحاق بالجامعات.

وطبقت وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نظام جديد لامتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية يقوم على مهارات التفكير النقدي رفيعة المستوى، وإنشاء بنوك أسئلة جديدة، وبرامج لتصحيح امتحانات إتمام الدراسة الثانوية لعام “2020- 2021”.

و يتطلب ذلك تدريب المعلمين والموجهين والكوادر الإدارية على إنشاء بنك الأسئلة “مخزن أسئلة الامتحانات”، وإدارة تطبيق الامتحانات وبرامج تصحيحها، ونشر الدرجات إلكترونياً خلال أقل من شهر من إجراء الامتحانات.

وتذهب الدرجات إلى الطلاب ومديريات التعليم والمراكز ومديري المدارس، وغطت برامج التدريب الأولي في العام الدراسي"2018-2019 "إجمالاً 1400 موظف؛ وسيتم توسيع نطاق التدريب ليشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلابو تطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وسيتم توسيع نطاق التدريب ليشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلاب وتطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.