الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيف استفادت منظومة التعليم المصرية من دعم البنك الدولي؟

البنك الدولي
البنك الدولي

يدعم البنك الدولي مشروع تحسين منظومة التعليم في مصر بتكلفة تُقدر بـ500 مليون دولار، فى ظل مساعي الحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال و تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، ومراقبة ممارساتهم على أرض الواقع؛ و تكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم؛ و تطبيق امتحانات جديدة تقيس مستوى الفهم ونواتج التعلم لإتمام الشهادة الثانوية، وذلك لتنظيم الالتحاق بالجامعات.

وطبقت وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نظام جديد لامتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية يقوم على مهارات التفكير النقدي رفيعة المستوى، وإنشاء بنوك أسئلة جديدة، وبرامج لتصحيح امتحانات إتمام الدراسة الثانوية لعام “2020- 2021”.

 و يتطلب ذلك تدريب المعلمين والموجهين والكوادر الإدارية على إنشاء بنك الأسئلة “مخزن أسئلة الامتحانات”، وإدارة تطبيق الامتحانات وبرامج تصحيحها، ونشر الدرجات إلكترونياً خلال أقل من شهر من إجراء الامتحانات. 

وتذهب الدرجات إلى الطلاب ومديريات التعليم والمراكز ومديري المدارس، وغطت برامج التدريب الأولي في العام الدراسي"2018-2019 "إجمالاً 1400 موظف؛ وسيتم توسيع نطاق التدريب ليشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلابو تطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وسيتم توسيع نطاق التدريب ليشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلاب وتطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

الرئيس امتحانات مستوى وزارة طلاب الجامعات جمهور صحي معلمين مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تصدر بيانًا بشأن تحمل المصلين كهرباء المساجد

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

«التعليم» تفتح باب التسجيل لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بالثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

كيف استفادت منظومة التعليم المصرية من دعم البنك الدولي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل