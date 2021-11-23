الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: تدريب 130 طبيبًا وممرضة بعيادات «2 كفاية» الخميس

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء، بعد غدٍ الخميس، من تدريب 130 طبيبًا وممرضة بعيادات "2 كفاية"، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، حيث ستقوم كوادر قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة بإعداد المحتوى التدريبى والتدريب عليه بمراكز التدريب التابعة لها.
 
وأشارت «التضامن»، إلى أن مشروع «2 كفاية» بدأ في عشر محافظات، وهي الأكثر فقرًا والأعلي في معدلات الخصوبة، وتشمل البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات.

وأضافت، أن هناك حزمة الخدمات يتم تدريب الأطباء والممرضين عليها وهي الحقوق الإنجابية، رعاية ما قبل الولادة، المشورة قبل وبعد الولادة، وتغذية السيدات أثناء الحمل والرضاعة والنفاس، الوقاية والعلاج من التهابات الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة جنسيًا، التثقيف الصحي ودعم الرضاعة الطبيعية، التشخيص المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة.

الدور الإنتاجي للمرأة

وعن مشروع تنمية الأسرة، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن تشكل عنصرًا أساسيًا في البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي ستطلقه الدولة قريبا، لافتة إلى أنه ستتم إضافة مكون للتمكين الاقتصادي لإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء النساء فرصة الخروج من المنزل إلى العمل أو العمل من المنزل، مع التوسع في جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التي ستقودها الرائدات المجتمعات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت «القباج»، أن القضية السكنية هى أساس مشروع تنمية الأسرة، وسيتم العمل على الحد من الزيادة السكانية، وتوعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المشروع.

وزارة الصحة تنظيم الأسرة التضامن الاجتماعي الاقتصاد وزارة التضامن وزارة الصحة والسكان سرطان الثدي وزيرة التضامن الاجتماعي

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