البنك الدولي: ربط 42 ألف أسرة بشبكات الصرف الصحي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أنه تم ربط 42554 أسرة بشبكات صرف صحي تعمل بكامل طاقتها، وجارِ تنفيذ عقود تغطي أكثر من 190236 توصيلة منزلية.

ويوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، شاملة التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي، وخدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى وعزب وكفور ونجوع شديدة التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في الوجه البحري، من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه الصرف.

ويعمل هذا البرنامج على تدعيم الشركات المحلية المعنية بالمياه والصرف الصحي وتحفيزها على تقديم خدمات لا مركزية فعالة وشاملة وتخضع للمسائلة، كما أنه يضع الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال إعداد استراتيجيته الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي ومساندة الإصلاحات التي تعالج الضوابط التنظيمية والأسعار.

تطوير مستوى الأداء

وقد حققت شركات المياه والصرف الصحي أهدافها المحددة، في إطار خطة عمل تهدف إلى تطوير مستوى الأداء، على الرغم من تأثير الجائحة.

شهدت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، تحقيق نتائج في كل محاور التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية، وبدعم من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية بقيمة 4 مليارات دولار إجمالاً، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وقد قادت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، وبدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، إلى تمكين الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة ودعم المواد الغذائية وبرامج المعاشات الاجتماعية.