حبس عاطلين لسرقتهما سيارة مقاول بسبب خلافات مالية بينهم بالمرج

أمرت نيابة المرج اليوم الثلاثاء بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة ملاكي بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين مصطفى. ع، و"رامى. م"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، أقرا بارتكابهما جريمة سرقة سيارة المجني عليه أحمد. م، بسبب خلافات مالية بينهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مقاول يفيد بسرقة سيارته الملاكي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.