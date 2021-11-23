الأسماك أبرزها.. تقاليد الأكلات حول العالم في عيد الميلاد

يبدأ الأقباط صوم الميلاد المجيد، وفي ذلك توجد العديد من التقاليد، سواء كان في الصوم أو في الاحتفال؛ لذلك نستعرض تقاليد الأكلات حول العالم في عيد الميلاد المجيد وفقا لموقع “redbook”:

إيطاليا

تختلف أعياد الميلاد في إيطاليا تبعًا للمنطقة، ولكن أحد الأعياد التي قد تكون على دراية بها خاصة إذا نشأت في عائلة إيطالية أمريكية هو عيد الأسماك السبعة، هذا تقليد جاء من جنوب إيطاليا، لكنه أصبح أكثر شيوعًا لدى الإيطاليين الأمريكيين، يتكون من سبعة أطباق من المأكولات البحرية والتي ترمز للرقم سبعة، وهو الرقم الأكثر تكرارًا في الكتاب المقدس مثل سمك القد المخبوز والكاليماري المقلي والروبيان المقلي واللينجويني مع صلصة البطلينوس أو الكركند وسلطة الأخطبوط وكوكتيل الروبيان.

السويد

تحتفل السويد بمجموعة من الأطباق التقليدية بما في ذلك الرنجة المملحة، والسلمون المقدد، وكرات اللحم، إضافة إلى الخبز وفطيرة الكبد وسلطة البنجر الأحمر والجبن والملفوف.

بولندا

لن ترى أي لحم بقري أو ديك رومي مشوي على الطاولة عشية عيد الميلاد في بولندا، إنه في الواقع يوم خالٍ من اللحوم، يتم تقديم 12 طبقًا للعشاء، تشمل هذه الأطعمة البرش الأحمر المشهور جدًا مع الزلابية الصغيرة وحساء الفطر والكارب والرنجة والبيروجي ومخلل الملفوف المطهو ​​ببطء وخبز الزنجبيل وكعكة بذور الخشخاش والفواكه المجففة.

اليابان

ومن المثير للاهتمام أن اليابانيين يحبون الانغماس في كنتاكي فرايد تشيكن في عيد الميلاد، أصبح مطعم الوجبات السريعة شائعًا جدًا لدرجة أنه يتم تقديم طلبات عيد الميلاد لمدة تصل إلى شهرين مقدمًا، بدأ التقليد في السبعينيات بعد افتتاح أول مطعم كنتاكي فرايد تشيكن في اليابان.

فرنسا

على النقيض من ذلك، فإن عشاء عيد الميلاد في فرنسا مسألة معقدة للغاية، يضم اثنان من الأطباق الشعبية المحار وكبد الأوز، عادة ما يكون الطبق الرئيسي هو اللحم مثل الكابون والديك الرومي.

إنجلترا

من التقاليد البريطانية الشهيرة في عيد الميلاد والتي ربما سمعت عنها هي فطيرة اللحم المفروم، وفقًا لبي بي سي يمكن تأريخ هذا التقليد منذ القرن الثالث عشر، عندما عاد الفرسان من الحروب الصليبية بتوابل جديدة مثل جوزة الطيب والقرنفل والقرفة ، تم تحويلهم إلى فطيرة كبيرة مع خليط من الفواكه المجففة يسمى "اللحم المفروم"، أصبحت تعرف باسم فطيرة عيد الميلاد وتم حظرها من قبل المتشددون لكونها غير مقدسة.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة تتكون وجبات عيد الميلاد التقليدية عادة من الديك الرومي أو المشوي، وكوب من البيض