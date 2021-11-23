دار جيفنشي تتبع تعبير رقمي جديد خاص بالموضة

بعد علامة Dolce & Gabbana في سبتمبر الماضي، جاء دور جيفنشي في التحول إلى عالم رقمي من خلال نظام NFTs وهو عبارة عن رموز مشفرة تصنع من خلال رواد الموضة ويتم من خلالها السماح لعشاق الموضة الأكثر ثراءً بتحمل العملات المتوفرة عبر الإنترنت فقط.

يرى ماثيو إم ويليامز الذي انضم إلى جيفنشي في منتصف فترة الوباء أن الثقافة الرقمية دخلت بسرعة كبيرة في صناعة الأزياء، وصرح أنه على وشك تقديم أول مجموعة رقمية كاملة من تصميمه للمنزل الفرنسي، وفقا لما ذكره موقع VOGUE.

تشكيلة أزياء عصرية

تم تقديم تشكيلة الأزياء الحديثة والعصرية من جيفنشي بإشراف ماثيو إم ويليامز ضمت مجموعة محدودة من الملابس وعمل 15 تصميمًا في شكل NFTs يحمل المطبوعات الرسوميّة المستوحاة من مجموعة ربيع 2022.

وقال ماثيو إم ويليامز عن إتباع جيفنشي طريق التسوق الرقمي هذا " أردنا المشاركة في هذه المساحة الجديدة من NFTs ويعتقد أن هذه الطريقة تعطي فرصة لإندماج الموضة سواء في حياتنا المادية أو الرقمية من خلال إنشاء جسر بين الاثنين.

ومن المقرر أن يتم بيع عملات NTF بالمزاد العلني في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2021، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الانخفاض على حساب جيفنشي على تويتر.

أزياء الرقمنة

وسبقت دولتشي أند جابانا باقي علامات الأزياء في المشاركة الرقمية، وأطلقت مشروع DG Digital Show منذ عدة أعوام قليلة ماضية وهو سلسلة من العروض الصغيرة التي يتم بثها مباشرة على موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ووسائل التواصل بشكل يتيح طلب العناصر المتاحة للبيع على الفور في المتجر الإلكتروني للعلامة التجارية وفي موقعها، والمتاجر الخاصة بها وساهمت هذه الطريقة في تنشيط مشترياتها إلي حد كبير.