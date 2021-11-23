الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دار جيفنشي تتبع تعبير رقمي جديد خاص بالموضة

دار جيفنشي
دار جيفنشي

بعد علامة Dolce & Gabbana في سبتمبر الماضي، جاء دور جيفنشي في التحول إلى عالم رقمي من خلال نظام NFTs وهو عبارة عن رموز مشفرة تصنع من خلال رواد الموضة ويتم من خلالها السماح لعشاق الموضة الأكثر ثراءً بتحمل العملات المتوفرة عبر الإنترنت فقط.

يرى ماثيو إم ويليامز الذي انضم إلى جيفنشي في منتصف فترة الوباء أن الثقافة الرقمية دخلت بسرعة كبيرة في صناعة الأزياء، وصرح أنه على وشك تقديم أول مجموعة رقمية كاملة من تصميمه للمنزل الفرنسي، وفقا لما ذكره موقع VOGUE.

تشكيلة أزياء عصرية

تم تقديم تشكيلة الأزياء الحديثة والعصرية من جيفنشي بإشراف ماثيو إم ويليامز ضمت مجموعة محدودة من الملابس وعمل 15 تصميمًا في شكل NFTs يحمل المطبوعات الرسوميّة المستوحاة من مجموعة ربيع 2022. 

وقال ماثيو إم ويليامز عن إتباع جيفنشي طريق التسوق الرقمي هذا " أردنا المشاركة في هذه المساحة الجديدة  من NFTs ويعتقد أن هذه الطريقة  تعطي فرصة لإندماج الموضة سواء في حياتنا المادية أو الرقمية من خلال إنشاء جسر بين الاثنين.

ومن المقرر أن يتم بيع عملات NTF بالمزاد العلني في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2021، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الانخفاض على حساب جيفنشي على تويتر.

أزياء الرقمنة 

وسبقت دولتشي أند جابانا باقي علامات الأزياء في المشاركة الرقمية، وأطلقت مشروع DG Digital Show منذ عدة أعوام قليلة ماضية وهو سلسلة من العروض الصغيرة التي يتم بثها مباشرة على موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ووسائل التواصل بشكل يتيح طلب العناصر المتاحة للبيع على الفور في المتجر الإلكتروني للعلامة التجارية وفي موقعها، والمتاجر الخاصة بها وساهمت هذه الطريقة في تنشيط مشترياتها إلي حد كبير.

جيفنشي دولتشي آند جابانا الموضة رقمنة الموضة تشكيلة أزياء حديثة عصرية يتم بيعها بنظام الرقمنة من جيفنشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تصدر بيانًا بشأن تحمل المصلين كهرباء المساجد

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الأمن يداهم أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة فى المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل