عضو «اتحاد التشييد والبناء»: إعادة إعمار ليبيا على رأس أولويات قمة الكوميسا

بشاير الخير... أعادة الأعمار

قال المهندس محمد الحداد عضو الاتحاد المصري والاقريفي لمقاولي التشييد والبناء، أن انعقاد قمة “الكوميسا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 21 دولة أفريقية، هم من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، وبلغ حجم التبادل التجاري معها 3 مليار دولار فى 2020، وهو ما يعادل نحو60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية.

وأكد «الحداد » فى تصريح خاص لـ«الدستور» أن القمة تلقي بظلالها على إعادة الإعمار والتنمية وتضع ليبيا فى مقدمة تلك الدول.

وأشار الحداد، إلي أن ليبيا فى مقدمة الدول التى تستحوذ على 17.43 % من حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا، بقيمة 830 مليون دولار، وتليها تونس التى بلغت صادرات مصر لها 15.51% خلال 2019 بقيمة 739 مليون دولار، ثم المغرب بـ585 مليون .

وأضاف أنه لابد من إزالة الحواجز بين مصر ودول القارة الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى عقدتها الحكومة المصرية ودخلت حيز التنفيذ خلال العام الجارى 2021.

وأشار الحداد إلي أهمية اتفاقيات “الكوميسا والساداك” لإلغاء الحواجز الجمركية وتسهيل عملية التجارة البينية وتخفيض الضرائب، كما أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المصدرين منها طرق التخزين بطريقة خاطئة تتسبب في إتلاف المنتجات أو تغيره وبالتالي تكون غير المواصفات المتفق عليها عند الاستلام وتؤدي إلى خسائر فادحة.