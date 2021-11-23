غدًا.. انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وكذلك بجميع المصالح الحكومية غدًا الأربعاء بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي ضربت عروس المتوسط.

قال محافظ الإسكندرية إن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية؛ تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مؤكدًا استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين.

وقرر محافظ الإسكندرية تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، اليوم، عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة؛ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين؛ تحسبًا للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات في الأحوال الجوية غير المتوقعة.

أوضح أنه يستثنى من ذلك القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.