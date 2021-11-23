الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث تطوير المدخل الجنوبى

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء مقترحات التطوير للمنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبي والمواجهة لشارع الرحاب بحي الضواحي باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب.

جاء ذلك بحضور هانى ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ونقيب المهندسين وعماد البرشا مدير مديرية الإسكان، ونيرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى إقامة المشروعات الخدمية وتطوير الطرق والمحاور والميادين، مشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء مع رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل في عدد من المشروعات على رأسها تطوير الطرق وإعادة بناء استاد النادي المصري.

من جانبه، أعرب هانى ضاحي عن فخره بالتعاون مع المحافظة فى المشروعات الجديدة التي تجري بالمحافظة، مشيدًا بالطّفرة التنموية بمحافظة بورسعيد والإنجازات الملموسة فى كافة القطاعات.

وشهد اللقاء عرض المختصين لمقترحات وتصميمات عدد من مشروعات التطوير بمنطقة مدخل بورسعيد الجنوبي ومناقشة آليات تنفيذها.

مصر مصري جنوب نفي رئيس مجلس إدارة قامة الثلاثاء إعادة بناء محافظ عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعهد العالي الجديد للسينما

السيسي في ختام «الكوميسا»: يجب اتخاذ تدابير تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

«الموسيقيين» توقف حسن أبوالروس أسبوعين وتغريمه 20 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

صور

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل