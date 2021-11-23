محافظ بورسعيد يبحث تطوير المدخل الجنوبى

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء مقترحات التطوير للمنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبي والمواجهة لشارع الرحاب بحي الضواحي باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب.

جاء ذلك بحضور هانى ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ونقيب المهندسين وعماد البرشا مدير مديرية الإسكان، ونيرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى إقامة المشروعات الخدمية وتطوير الطرق والمحاور والميادين، مشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء مع رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل في عدد من المشروعات على رأسها تطوير الطرق وإعادة بناء استاد النادي المصري.

من جانبه، أعرب هانى ضاحي عن فخره بالتعاون مع المحافظة فى المشروعات الجديدة التي تجري بالمحافظة، مشيدًا بالطّفرة التنموية بمحافظة بورسعيد والإنجازات الملموسة فى كافة القطاعات.

وشهد اللقاء عرض المختصين لمقترحات وتصميمات عدد من مشروعات التطوير بمنطقة مدخل بورسعيد الجنوبي ومناقشة آليات تنفيذها.