الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب

الطلاب
الطلاب

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم.

inbound3516257065789017257

وشاهد محمد عطية وكيل أول وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عرض البرامج الانتخابية للمرشحين لاتحاد الطلاب، لبدء عملية الانتخابات.

inbound3726972820639509828

وأعلن مدير المديرية الطلاب الفائزين كالتالي:

منصب الأمين الطالب/ مازن مصطفى قرني (إدارة المعصرة التعليمية) 

منصب الأمين المساعد الطالبة/ چنى حسين شوقي (إدارة السيدة زينب التعليمية) 

منصب اللجنة الدينية والثقافية الطالب/ عبدالرحمن طلعت (إدارة التبين التعليمية) 

منصب اللجنة الاجتماعية الطالب/ أمير محمد رشاد (إدارة حدائق القبة التعليمية) 

منصب اللجنة العلمية الطالب/ أحمد قدري أبوبكر (إدارة الخليفة والمقطم التعليمية) 

منصب اللجنة الرياضية الطالب/ حسين رمضان كمال (إدارة الساحل التعليمية) 

منصب اللجنة الفنية الطالب/ يوسف أحمد سيد (إدارة دار السلام التعليمية).

عمل رمضان محافظة قنا حدائق القبة مدارس طلاب العلاج مؤتمر وزير الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعهد العالي الجديد للسينما

السيسي في ختام «الكوميسا»: يجب اتخاذ تدابير تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

«الموسيقيين» توقف حسن أبوالروس أسبوعين وتغريمه 20 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

صور

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل