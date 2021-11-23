«تعليم القاهرة» تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم.

وشاهد محمد عطية وكيل أول وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عرض البرامج الانتخابية للمرشحين لاتحاد الطلاب، لبدء عملية الانتخابات.

وأعلن مدير المديرية الطلاب الفائزين كالتالي:

منصب الأمين الطالب/ مازن مصطفى قرني (إدارة المعصرة التعليمية)

منصب الأمين المساعد الطالبة/ چنى حسين شوقي (إدارة السيدة زينب التعليمية)

منصب اللجنة الدينية والثقافية الطالب/ عبدالرحمن طلعت (إدارة التبين التعليمية)

منصب اللجنة الاجتماعية الطالب/ أمير محمد رشاد (إدارة حدائق القبة التعليمية)

منصب اللجنة العلمية الطالب/ أحمد قدري أبوبكر (إدارة الخليفة والمقطم التعليمية)

منصب اللجنة الرياضية الطالب/ حسين رمضان كمال (إدارة الساحل التعليمية)

منصب اللجنة الفنية الطالب/ يوسف أحمد سيد (إدارة دار السلام التعليمية).