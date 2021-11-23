السكك الحديدية الألمانية تعتزم التفتيش على الالتزام بقواعد كورونا بالقطارات

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اعتزامها التفتيش على التزام ركاب قطارات المسافات البعيدة والقطارات الإقليمية بقاعدة "3 جي" للحماية من كورونا والتي تقصر السماح بركوب القطارات على الملقحين أو المتعافين أو أصحاب النتائج السلبية لاختبار كورونا، حيث ستدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الأربعاء.

وأوضحت (دويتشه بان) أن فرق أمن ومراقبة ستقوم بهذه المهمة بشكل عشوائي مشيرة إلى أن التفتيش سيتم فقط خلال الرحلة وليس عند ركوب القطار وذكرت أن قاعدة "3 جي" تسري فقط على القطارات وليس المحطات أو الأرصفة.

وستطلب فرق التفتيش من المخالفين النزول في أقرب محطة يقف فيها القطار وقالت "دويتشه بان" إن فرق التفتيش يمكنها أن تطلب الدعم من الشرطة الاتحادية.

وتابعت الشركة أنها تعتزم القيام بإجراءات تفتيش في نحو 400 خط لقطارات المسافات البعيدة في أول أيام بعد دخول قاعدة "3 جي" حيز التنفيذ.

بذلك تنفذ الشركة القانون الجديد للحماية من العدوى للحكومة الألمانية والذي تم إقراره من البرلمان ومجلس الولايات نهاية الأسبوع الماضي، وقد وقع عليه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس الإثنين، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد.

ويهدف القانون الجديد إلى العودة إلى تنظيم المخالطات بصورة أقوى في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وكانت نقابة السكك الحديدية والنقل "إي في جي" ونقابة سائق القاطرات الألمان "جي دي إل" انتقدتا تطبيق القواعد الجديدة في حركة النقل بالقطارات ورأت أنها ستمثل عبئًا إضافيًا بالنسبة لمضيفي القطارات.