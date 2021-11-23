الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السكك الحديدية الألمانية تعتزم التفتيش على الالتزام بقواعد كورونا بالقطارات

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اعتزامها التفتيش على التزام ركاب قطارات المسافات البعيدة والقطارات الإقليمية بقاعدة "3 جي" للحماية من كورونا والتي تقصر السماح بركوب القطارات على الملقحين أو المتعافين أو أصحاب النتائج السلبية لاختبار كورونا، حيث ستدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الأربعاء.
وأوضحت (دويتشه بان) أن فرق أمن ومراقبة ستقوم بهذه المهمة بشكل عشوائي مشيرة إلى أن التفتيش سيتم فقط خلال الرحلة وليس عند ركوب القطار وذكرت أن قاعدة "3 جي" تسري فقط على القطارات وليس المحطات أو الأرصفة.
وستطلب فرق التفتيش من المخالفين النزول في أقرب محطة يقف فيها القطار وقالت "دويتشه بان" إن فرق التفتيش يمكنها أن تطلب الدعم من الشرطة الاتحادية.
وتابعت الشركة أنها تعتزم القيام بإجراءات تفتيش في نحو 400 خط لقطارات المسافات البعيدة في أول أيام بعد دخول قاعدة "3 جي" حيز التنفيذ.
بذلك تنفذ الشركة القانون الجديد للحماية من العدوى للحكومة الألمانية والذي تم إقراره من البرلمان ومجلس الولايات نهاية الأسبوع الماضي، وقد وقع عليه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس الإثنين، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد.
ويهدف القانون الجديد إلى العودة إلى تنظيم المخالطات بصورة أقوى في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.
وكانت نقابة السكك الحديدية والنقل "إي في جي" ونقابة سائق القاطرات الألمان "جي دي إل" انتقدتا تطبيق القواعد الجديدة في حركة النقل بالقطارات ورأت أنها ستمثل عبئًا إضافيًا بالنسبة لمضيفي القطارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعهد العالي الجديد للسينما

السيسي في ختام «الكوميسا»: يجب اتخاذ تدابير تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

«الموسيقيين» توقف حسن أبوالروس أسبوعين وتغريمه 20 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

صور

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل