براتب 3600 جنيه.. توافر فرص عمل بشركة خدمات أمنية في العاشر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 3500 جنيهًا.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، مراقب كاميرات، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظيفة عن الإعدادية، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وذلك من الجنسين.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين طبي، تأمين اجتماعي، سكن، مواصلات من السكن للموقع.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 01091390516، أو 01127994847، والتواصل مع المدير المسئول عمرو سليم، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان، ميدان الأردنية، سنتر المصرية (1)، مدخل ج، الدور (3).

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.