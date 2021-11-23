الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لائحة سوداء» بأسماء الشركات المساهمة فى تدفق المهاجرين إلى بيلاروس

أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أن المفوضية ستضع "لائحة سوداء" تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروس.

ودعت البرلمان الأوروبي مجتمعًا في ستراسبورج إلى تبنّي الاقتراح التشريعي "المطروح" الثلاثاء.

وقالت إن المهاجرين الذين تدفقوا إلى بيلاروس في الأسابيع الأخيرة وذات الأصول الشرق أوسطية "يُخدَعون بوعود كاذبة مشينة".

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروس بيد حديد منذ 1994، بتدبير وصول آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم الى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية.

وفي الأسابيع الماضية، واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروس تدفقا كبيرا لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصًا. ونددت وارسو مرات عدة "بحرب هجينة" تقوم بها مينسك.

وفيما وعدتهم بيلاروس بمرور سهل الى أوروبا، وجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة وفي خيم بالغابات وسط الصقيع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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