الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد تصدر سارة سلامة التريند.. علماء يوضحون حكم الشرع في عمليات التجميل

تصدرت الفنانة سارة سلامة تريند موقع البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، إذ أجرت عمليات تجميل غيرت شكرها إلى حد كبير، ما جعلها عرضة للعديد من التعليقات الحادة من قبل الجمهور، بينما علقت «سلامة» بأنها ليست الأولى.

بينما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وفتاوى حول حكم الشرع في عمليات التجميل.

«الدستور» تحسم الجدل، وترد على سؤال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حكم الشرع في عمليات التجميل، من خلال علماء الإفتاء.

جائز بشرط

من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن عمليات التجميل جائزة بشرط عدم التدليس على الناس، فهناك بعض الأفراد تبرز في وجهوهم حبيبات، كما أن بعض الأفراد له إصبع زائد وخلافه فهذا جائز ويدخل في عمليات التجميل، مثل الشفايف المقلوبة وغيرها، والتجميل في سوى التدليس جائز.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، حول حكم الشرع في عمليات التجميل، إن من صور عمليات التجميل التي فيها تدليس على الناس يكون هناك رجل كبير وينزل إلى الثلاثين فهذا حرام، وهذا يخدع الناس ويغشهم.

هل يجوز إجراء عملية تجميل للأنف بناءًا على طلب زوجي؟

وفي ذات السياق، رد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأنه يجوز عملية التجميل للأنف بناء على رغبة الزوج، فعندما نهى رسول الله عن الوصل والوشم وغيرها نهى عنه لعلة وهو خداع الخاطب، ولكن العلماء أجازوه عن إذن الزوج في هذه الحالة.

وتابع: هناك أشياء تحسينية بسيطة لا تؤدى إلى ضرر وهذه جائزة مثل تجميل الأنف والأشياء التي تبرز للإنسان، ولكن في حالة تغيير الخلق مثل "النيولوك" وهذا سرف وقد يؤذى طبيا، وعلينا نكون بين الوسط ولا ندلس على الناس، فالتدليس وتغيير الخلقة من أجل إظهار خلاف الواقع فهذا حرام.

سارة سلامة عمليات التجميل رواد التواصل الاجتماعي حكم الشرع في عمليات التجميل الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية قناة الناس برنامج فتاوى الناس

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