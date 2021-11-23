عبد اللاه: رئاسة مصر لقمة «الكوميسا» سيحقق طموحات مشتركة للدول الأعضاء

العربي للمجتمعات العمرانية يكشف الفرص الواعدة لقطاع التشييد والبناء من تجمع الكوميسا

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن رئاسة مصر لقمة “الكوميسا” سيكون له دور كبير في وضع خطط وبرامج توائم الدول الأعضاء وتحقق مصالحها وصولًا إلى سوق إفريقي مشترك يسمح بحركة السلع دون جمارك.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هي خير مثال على قوة مصر عربيا وإفريقيًا وعالميًا، والتى أسفرت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نتائج قوية ومهمة للقارة بشكلٍ عام.

وأشار داكر عبد اللاه، إلى أن قطاع التشييد والبناء سيكون له دور كبير في صادرات مصر من مواد البناء للدول الأعضاء بالكوميسا وكذلك سهولة حركة المعدات بين دول القارة خاصةً، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتقود القارة في هذا المجال بما لها من إمكانيات وخبرات كبيرة في هذا الشأن.

وتابع: الكوميسا تعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمى فى القارة الإفريقية، كذلك هي اتفاق تجاري يسمح بحركة المنتجات والبضائع داخل الدول الموقعة على الاتفاق دون حواجز جمركية.