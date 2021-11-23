الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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سياسي

برلمانية: تسلم مصر رئاسة «الكوميسا» يؤكد استعادة دورها التاريخى فى إفريقيا

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

أشادت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، بتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".

وقالت في تصريحات لها مساء اليوم، إن تسلم مصر رئاسة الكوميسا يؤكد استعادة دورها التاريخي بالقارة السمراء انطلاق القمة من العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود" حدث يسترعي الانتباه والتوقف أمامه بالتأمل.

وأشارت إلى أن مصر تعمل راسخة لتثبيت أقدامها كل يوم في إفريقيا واليوم تتسلم رئاسة الكوميسا لهذه الدورة بما فيها من ملفات اقتصادية وتجارية وتكنولوچية، وتختار العاصمة الإدارية الجديدة الرمز الحي للإصرار والتقدم للأمام بأحدث النظم في العالم ليخبر العالم بأسره أن المارد المصري قد قام، ولن يهدأ حتى تعود مصر كسابق عهدها دولة عظمى قوية راسخة.

وأوضحت النائب ميرفت عبدالعظيم أن الرئيس السيسي إيمانًا منه بأهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من دول القارة، ومنها دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.

وتسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي؛ لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

النائب ميرفت عبد العظيم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوميسا القارة الإفريقية العاصمة الإدارية الجديدة

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