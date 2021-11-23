الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمم المتحدة» تعلن تحقيق هدفها بجمع 600 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان

مساعدات لأفغانستان
مساعدات لأفغانستان

حققت الأمم المتحدة هدفها الذي فرضته على نفسها بشأن جمع 600 مليون دولار في صورة مساعدات للشعب الأفغاني الذي يعاني.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء، فإن ألمانيا ساهمت بـ 76 مليون دولار، وتعد من أكبر المانحين إلى جانب الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا واليابان.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في جنيف، إن المانحين الدوليين لم يحققوا هدف تبرعات الأمم المتحدة فحسب، بل ساعدوا أيضًا في توسيع العمل الإنساني على الأرض.

ومنذ بداية سبتمبر تلقى 7.2 مليون شخص في أفغانستان مساعدات غذائية. وتلقى نحو 900ألف مساعدات طبية.

ووفقا لما ذكره ليركه، تصل وكالة الأمم المتحدة إلى كل المناطق في البلاد، ولكنه قال إنه بسبب الأزمة البنكية والمالية في أفغانستان، فإنه لا يمكن استخدام كل الأموال على الأرض بعد.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية لم تنته بعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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