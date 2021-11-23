الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: منتدى شباب العالم أصبح منصة للحوار بين ثقافات وحضارات العالم

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

أشاد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بإطلاق الدولة المصرية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم فكرة مبدعة أنتجها شباب مصر ودعمتها قيادتها الحكيمة.

وأكد الجارحي أن منتدى شباب العالم أصبح منبرًا للحوار ومنصة للتفاعل بين شباب العالم من مختلف الدول والثقافات والحضارات، معتبرًا أنه ملتقى للحوار والسلام والتنمية بين شباب العالم على الأراضي المصرية.

وأوضح الجارحي أن عودة منتدي في نسخته الرابعة تؤكد قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اجتياز التحديات والصعاب التي فرضتها جائحة كورونا.  

وكشف الجارحي عن المنتدى هذا العام يفتح آفاقًا كبيرة للتفاعل والحوار بين شباب مصر والعالم ليتناقشوا حول واقع ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي: السلام والتنمية والإبداع.

وأكد الجارحي أن المنتدى يحقق لمصر العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية لمصر، ويمثل دليلًا على نجاح مصر بقيادتها الحكيمة في العبور بالوطن من دائرة التحديات إلى مسار الأمن والتنمية والتقدم، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل إعلانًا للريادة المصرية إقليميًا ودوليًا في ظل الجمهورية الجديدة.

يعد منتدى شباب العالم من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجابة لتوصية الشباب في مؤتمر الشباب بالإسكندرية يوليو 2017، وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وفيما يخص أجندة منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، فمن المقرر أن يناقش المنتدى في نسخته الرابعة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء قضايا الطاقة وريادة الأعمال ودور المؤسسات الدولية في التعافي بعد الوباء ومستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي ومواجهة الفقر وتداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة.

وشارك في دورات منتدى الشباب بالسنوات الماضية أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من أكثر من 160 دولة حول العالم، وخرج المنتدى في نسخاته الثلاث بأكثر من 30 توصية في مجالات متنوعة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب منتدى شباب العالم شباب العالم المشروعات المتوسطة لجنة المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس إدارة النادي النائب محمد الجارحي

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