«العدل الأوروبية»: سلطتنا القضائية تفوق المحاكم المحلية

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا المجرية جانبها الصواب في الطعن فى شرعية إحالة قضية محلية إلى محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن سلطتها القضائية تفوق سلطات المحاكم المحلية.

وجاء في بيان صحفي للمحكمة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر على المحاكم العليا في الدول الأعضاء أن تقضي بعدم قانونية طلبات المحاكم الأقل درجة إحالة قضايا إلى محاكم الاتحاد الأوروبي، وأضاف البيان أن محكمة العدل الأوروبية تتمتع بـ"سلطة قضائية خاصة" في البت بشأن ما إذا كانت طلبات الإحالة مسموح بها أم لا.

وتتعلق القضية محل النقاش بالإجراءات القضائية التي تم اتخاذها بحق مواطن سويدي في المجر.

وكان قاضي بالمحكمة الجزئية الوسطى في مدينة بيسك قد أعرب عن قلقه بشأن معايير خدمات الترجمة التي حصل عليها هذا الشخص، وطلب من محكمة العدل الأوروبية النظر فيما إذا كانت المجر قد انصاعت لقوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

ولكن المحكمة العليا في المجر، بناء على طلب من الادعاء العام، وجدت أن طلب الحصول على حكم قضائي من محكمة العدل الأوروبية غير قانوني، لأنه ليست له صلة بالقضية الرئيسية، وتم الشروع في اتخاذ إجراءات انضباطية بحق القاضي الذي طلب إحالة القضية للمحكمة الأوروبية، ثم تم التراجع عن هذه الإجراءات في وقت لاحق.

وطعنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، في قرار المحكمة العليا المجرية بشأن اختصاصها بنظر القضايا المحلية، وهو الحكم الأخير في سلسلة من الأحكام التي تتعلق بسلطات محكمة العدل الأوروبية على المحاكم المحلية، وفي ضوء قضايا أخرى مثيرة للجدل في كل من ألمانيا وبولندا.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن التحرك لمعاقبة القضاة الذي يحيلون بعض القضايا لمحكمة العدل الأوروبية، يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، حيث إن مجرد احتمال معاقبة القضاة يقوض استقلال القضاء وتطبيق القوانين المشتركة للتكتل وفق معايير موحدة.