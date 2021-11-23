الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان تعتزم طرح كميات من النفط بالأسواق لمواجهة أزمة المحروقات العالمية

المحروقات العالمية
المحروقات العالمية

تعتزم الحكومة اليابانية الإعلان عن طرح غير مسبوق من مخزونها الاستراتيجي من النفط بالأسواق، ضمن جهد عالمي تقوده الولايات المتحدة لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها، وفقًا لتقارير إعلامية.

وذكرت شبكة “نيكي إيشيا ريفيو”، أن الحكومة ستطرح في البداية احتياطيًا مكافئًا لاستهلاك "أيام قليلة"، موضحًة أنها ستعلن عن تلك الخطوة رسميًا غدًا الأربعاء، على أن تبدأ المزادات لبيع النفط بنهاية العام، وفقًا لأقرب تقدير.

وأعلنت كُل من “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والهند”، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن كميات مختلفة من مخزونها الاستراتيجي من النفط في إطار جهد منسق للتغلب على الأزمة الحالية.

وفي سياق متصل، قالت 4 مصادر حكومية مطلعة لـ"رويترز"، إن المسئولين اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل للتغلب على القيود المفروضة على السحب من الاحتياطيات الوطنية من النفط الخام بالتنسيق مع اقتصادات كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.

وألمح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في مطلع الأسبوع، إلى استعداده لذلك بعد طلب من واشنطن، تواجه اليابان رابع أكبر مشتر للنفط في العالم قيودًا على السحب من احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات عامة، وخاصة لا يمكن استخدامها عادة إلا في أوقات النقص.

وقالت أحد المصادر إن الحكومة تدرس السحب من المخزونات التى تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد الأدنى المطلوب كحل قانوني.

وفى حين أكدت مصادر أن المسئولين يبحثون أيضًا في شأن الاحتياطيات الخاصة التي تشكل جزءًا من الاحتياطي الوطني، والتي يرى بعض المستشارين أنه يمكن السحب منها دون قيود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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