الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خاص بالأطفال.. التفاصيل الكاملة لألبوم محمد فؤاد المقبل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يواصل الفنان محمد فؤاد خلال الفترة الحالية الاستعداد ألبوم غنائي جديد  من المقرر طرحه في الشهور الأولى من العام المقبل 2022، عقب النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير الذي طرح أغانيه على طريقة «السينجل».

التفاصيل الكاملة لألبوم محمد فؤاد المقبل

علمت «الدستور» أن ألبوم «فؤاد» المقبل سيكون خاص بالأطفال، إذ يواصل اختيار الأغاني رفقة عدد من الشعراء بمصر، بالتعاون مع عدد كبير من الموزعين والملحنين في مصر والوطن العربي.

الألبوم من إنتاج «فؤاد»، ويتم طرحه تباعا على المنصات الإلكترونية الموسيقية بطريقة «السينجل».

محمد فؤاد يحقق نجاحا كبيرا عبر «يوتيوب» 

وكان محمد فؤاد قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا بدأها بأغنية "الحفلة"، تلتها أغنية "ليه" التي حققت أكثر من 2 مليون و300 ألف مشاهدة، كما طرح مؤخراً أغنية "احكيلك". 

يذكر أن الفنان محمد فؤاد احتفل مؤخراً بخطوبة نجله "عبدالرحمن" في الساحل الشمالي، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إيناس عز الدين.

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