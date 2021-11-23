210 مواطنين تلقوا لقاح كورونا في زفتى بالغربية (صور)

جَابت سيارة متنقلة مدينة زفتى، مساء الثلاثاء؛ لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا ضمن المبادرة التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل؛ للتيسير على الأهالي في الحصول على اللقاح.

وقال حمادة أبو زيد، مسؤول الملف الخاص بالتطعيم والتعقيم بحزب مستقبل وطن بزفتى، إن المبادرة تجرى بالتنسيق مع محافظة الغربية، ضمن مجهودات الحزب في خدمة المواطنين بالمحافظة بإشراف أمين الحزب محمد عريبي، وأمين مدينة زفتي أحمد خير الدين، مؤكدًا حرص أهالى المحافظة على التلقيح، ونظرً لزيادة الإقبال على التطعيم يحرص الحزب على تواجد سيارة بصورة يومية في أماكن مختلفة.

أضاف أبوزيد أن الأهالي من البسطاء يحمّلونه دائمًا السلام ورسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بمحدودي الدخل والبسطاء الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية بجوار صور الرئيس كرسالة شكر له على الرعاية بصحتهم.

أكد رمزي الحسانين، أمين مساعد الحزب بزفتى، أن الاجتماعات المتتالية مع د. زينب عميرة مدير إدارة صحة زفتي، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية تكون شبه أسبوعية لتذليل المعوقات والعقبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة، مضيفًا أنهم سعوا لزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين، للوصول للمواطنين بأحياء المدينة.

وقال أحمد فاروق عبد الجواد، أمين شؤون الوحدات الحزبية بزفتى، إن أمانة الحزب تمكنت من وضع جدول زمني للتلقيح، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مدير الإدارة بزفتي، أو مديرية الصحة في الغربية بتحديد أماكن تواجد الفرق الطبية للتطعيم والحصول على اللقاح بكافة الطرق أو في الأماكن التي جرى تجهيزها من خلال الحزب، لافتًا إلى أن أعمال التطعيم تتم تباعًا بتخصيص يوم لكل منطقة، وأنه تم تطعيم 210 مواطنين وهو عدد كبير خلال اليوم الواحد إلا أن حسن التنظيم وتوافر اللقاح يسمح بالعمل دون أي معوقات.