أمير مرتضى: كارتيرون مدرب كويس وسيتم احتوائه (فيديو)

أكد أمير مرتضى منصور أنه سيتم توفير الدعم وتذليل أي عقبات تواجه فريق كرة القدم وجهازه الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مشواره في بطولة الدوري العام.

وأضاف أمير مرتضى منصور في لقاء مع صحفي نادي الزمالك، إنه سيتم عقد جلسة مع كارتيرون عقب مباراة الفريق القادمة ضد سيراميكا كيلوباترا لمناقشته في طلباته كجهاز فني خلال المرحلة المقبلة وسيتم احتوائه بالشكل الأمثل لما فيه مصلحة نادي الزمالك.

ووصل عصر اليوم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفقه محمود خالد المستشار الفني لنادي الزمالك، واتبعه وصول باقي أعضاء مجلس الإدارة مثل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، واللواء علاء مقلد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، الأستاذ شريف حسين المدير التنفيذي للنادي، المهندس هاني زاده عضو مجلس الإدارة، لتنفيذ قرار أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة الذي أصدره أمس بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم تجميده منذ عام مضى بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضى منصور.

ووصل إلى نادي الزمالك، منذ قليل، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأحمد مرتضى منصور، والمهندس هاني زادة، والمستشار محمود العسال، وشريف حسين، والمستشار القانوني محمود خالد، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، استعدادًا لتسلم النادي بعد انتهاء اللجنة المعنية من وزارة الرياضة من أعمالها.

والتقط أعضاء مجلس الإدارة العائد بحكم المحكمة مجموعة من الصور التذكارية مع أعضاء النادي.

من جانبه، قال المستشار هاني زادة، إن قرار المحكمة رد الاعتبار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على تقديره لدور المستشار مرتضى منصور وصبره خلال المدة الماضية.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، إلى أن أصعب ما يواجه المجلس هو استعادة الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، إضافة إلى الاهتمام بفرق الكرة، واستعادة بريقها، إضافة إلى ملفات التجديد للاعبين وهي أصعب المهام في هذه الفترة.